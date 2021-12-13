Сергей Забатурин рассказал о работе прокуратуры Подмосковья на месте взрыва возле монастыря в Серпухове

Прокуратура Московской области провела координацию работы правоохранительных органов на месте взрыва возле монастыря в Серпухове. Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин назвал главной задачей сейчас — сделать так, чтобы подобные ЧП не происходили в дальнейшем.

«Прокуратурой Московской области осуществлена координация деятельности правоохранительных органов региона на месте сегодняшней трагедии, произошедшей в городском округе Серпухов. Напомню, что следственными органами Следственного комитета России по факту нападения на православную гимназию имени преподобного Варлама Серпуховского возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств», — сказал Сергей Забатурин.

Прокурор добавил, что подозреваемый задержан и находится в реанимации.

«Подозреваемый в настоящее время задержан, ему оказывается реанимационно-медицинская помощь. Наша главная задача — сделать так, чтобы подобное не происходило в дальнейшем», — подчеркнул Сергей Забатурин.

Бывший воспитанник православной гимназии утром 13 декабря устроил взрыв на входе в здание монастыря, при котором находится учебное заведение. Пострадали 10 человек, включая подрывника. Представитель подмосковного СК Ольга Врадий назвала случившееся попыткой покончить с собой общеопасным способом