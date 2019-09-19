Серфингист пропал около берегов Крыма
Серфингиста унесло в открытое море у Берегов Крыма. Сейчас ведутся его поиски. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
«Со слов очевидцев, два человека катались на серфинге и перевернулись, один выплыл самостоятельно, а другого унесло в море», — рассказал журналистам Шахов. Его процитировало РИА «Новости».
Уточняется, что ЧП произошло в районе села Курортное Ленинского района (оно находится на побережье Азовского моря) еще днем 18 сентября.
В поисковых работах заняты спасатели, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), СМО. Также привлекался частный катер. Однако в среду поиски не дали никаких результатов. Об этом сообщил портал «Крым. News».
Утром в четверг операция продолжилась.