Серфер погиб в результате нападения акулы на Гавайях

Уточняется, что мужчину доставили в больницу, а на следующий день он скончался. В результате происшествия местные власти временно отменили женский чемпионат по серфингу.

Ранее акула напала на украинскую семью и откусила руку подростку в Египте. Происшествие с туристами случилось на курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье.