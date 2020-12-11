11 декабря 2020, 17:25
Серфер погиб в результате нападения акулы на Гавайях
Акула напала на серфера на Гавайях. Спасти его не удалось. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Уточняется, что мужчину доставили в больницу, а на следующий день он скончался. В результате происшествия местные власти временно отменили женский чемпионат по серфингу.
Ранее акула напала на украинскую семью и откусила руку подростку в Египте. Происшествие с туристами случилось на курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье.