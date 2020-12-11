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    11 декабря 2020, 17:25

    Серфер погиб в результате нападения акулы на Гавайях

    Дарья Морозова

    Акула напала на серфера на Гавайях. Спасти его не удалось. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Уточняется, что мужчину доставили в больницу, а на следующий день он скончался. В результате происшествия местные власти временно отменили женский чемпионат по серфингу.

    Ранее акула напала на украинскую семью и откусила руку подростку в Египте. Происшествие с туристами случилось на курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье.