Серьезный пожар в камышах в Анапе тушат на квадроциклах

В Анапе продолжается пожар в Камышах. Сейчас площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров, огонь тушат с помощью квадроциклов и беспилотников.

«По состоянию на 16:00 площадь горения по фронту составляет одна тысяча квадратных метров. Для мониторинга обстановки на месте пожара применяется беспилотный летательный аппарат. Для ликвидации отдельных очагов в труднодоступных местах задействованы квадроциклы. Приведена в готовность авиация МЧС России», — сообщили «360» в пресс-службе краснодарского управления МЧС России.

Начальник пресс-службы рассказал, что на месте возгорания развернут оперативный штаб под руководством временно исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николая Платонихина. Сейчас авиация не применяется, но по решению штаба на тушение могут отправить Ми-8 с водосбрасывающим устройством.

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В тушении задействованы 100 человек и 54 единицы техники.

«Специалистами Роспотребнадзора проводятся замеры предельно допустимых концентраций в воздухе. Превышение норм не выявлено», — добавили в пресс-службе.

По периметру населенных пунктов выставлены автоцистерны. Сейчас угрозы населению нет, но администрация Анапы подготовила пункт временного размещения вместимостью до тысячи человек, а также 10 автобусов для перевозки. В МЧС организована работа горячей линии 8 (861) 26-86-440.

Ранее пресс-служба предупредила жителей и гостей Анапы о возможном задымлении в городе из-за пожара. Пользователи выкладывают фотографии.