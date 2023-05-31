Эксклюзив 31 мая 2023, 20:37 «Серьезного ничего не было». Дядя напавшего на родственников подростка рассказал о конфликтах в семье Дядя подростка, порезавшего родственников в Подмосковье, рассказал об отношениях в семье Unsplash

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В Подмосковье 15-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался зарезать бабушку, дедушку и прабабушку. По предварительным данным, произошло это на почве личной неприязни. Дядя школьника рассказал «360» о конфликтах в семье.

По словам мужчины, никаких существенных проблем в отношениях его племянника с бабушкой, прабабушкой и дедушкой не наблюдалось.

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«Серьезного ничего не было», — отметил он.

Дядя рассказал, что после случившегося приехал на место происшествия и дал показания полицейским. На вопрос был ли школьник пьяным в момент нападения на родственников, отвечать отказался.

События произошли ночью 31 мая в деревне Щемелинки в городском округе Шаховская. Школьник напал на своих спящих родственников с ножом и нанес им тяжелые ранения. После этого он попытался скрыться, но правоохранители подростка задержали. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц. Ход расследования поставила на контроль прокуратура Шаховского района.