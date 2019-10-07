Серьезное ДТП в Курске унесло жизни двух человек

В Курске на Магистральном проезде столкнулись три автомобиля. Два человека погибли, шестеро пострадали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе полиции региона.

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Авария произошла возле дома № 10 на Магистральном проезде в Курске. Столкнулись большегрузный автомобиль, пассажирская «Газель» и Mercedes. Все они ехали по одной полосе и в одном направлении.

По предварительной информации, погибли два пассажира маршрутного такси. Их личности устанавливаются. В ведомстве уточнили, что шестеро пострадавших также находились в салоне «Газели».

На месте работают спасательные службы и полиция, выясняются обстоятельства произошедшего.