Происшествия 29 августа 2023, 08:27 Серьезное ДТП случилось в Свердловской области, известно о восьми пострадавших Минздрав: 8 человек пострадали при ДТП в Свердловской области РИА «Новости»

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Два легковых автомобиля столкнулись на дороге в Свердловской области. В результате этого восемь человек получили травмы, среди них — один ребенок. Об этом заявил Минздрав региона в своем Telegram-канале.

Все произошло на 55-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. Машины столкнулись на перекрестке ФАД и выезда из деревни Черноусово.

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«Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток», — рассказали в ведомстве.

Госпитализация понадобилась шестерым. Врачи оказывают помощь четырем из них, в том числе и подростку, в травматологическом отделении центральной городской больнице Каменск-Уральского. Пострадавшие находятся в состоянии ближе к удовлетворительному.

Еще два человека попали в реанимацию больницы № 36 в Екатеринбурге. Они остаются в тяжелом состоянии. Все причины и обстоятельства аварии сейчас уточняются.