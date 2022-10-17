Серьезное ДТП с участием трех иномарок произошло в Казани, есть пострадавшие | 360°

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Серьезное ДТП с участием трех иномарок произошло в Казани, есть пострадавшие

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ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне в ночное время суток в Казани. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Region116.

На пересечении улиц Чуйкова с Мусина водитель Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в две иномарки.

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Пострадавшего водителя Renault увезли в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. О состоянии второго водителя иномарки неизвестно.

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По словам очевидцев происшествия, виновник ДТП двигался с высокой скоростью.

Казань

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