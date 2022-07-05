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    05 июля 2022, 23:38

    Серьезное ДТП с участием мопеда произошло в Красноярске

    Арина Бобкова

    Серьезное ДТП произошло в Красноярске. В центре города водитель мопеда столкнулся с автомобилем. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Krasnoyarskmedia.ru.

    По предварительным данным, водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался проехать на запрещающий сигнал светофора, однако столкнулся с автомобилем.

    В результате управляющий мопедом мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.