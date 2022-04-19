Серьезное ДТП с участием двух машин произошло в Приморье

Серьезная авария произошла в городе Уссурийск Приморского края. На Никольском шоссе в ДТП пострадали два автомобиля. Первый автомобиль вылетел на обочину, где остался стоять до приезда сотрудников Госавтоинспекции с открытым капотом. Вторая пострадавшая машина перевернулась на бок.

Как сообщает vostokmedia.com, на место аварии уже прибыла бригада скорой помощи. Однако никакой информации о погибших и пострадавших в ходе инцидента пока не поступало.

Местная жительница прокомментировала произошедшее, отметив, что в этой части города водители часто превышают скорость и выезжают на полосу встречного движения.

Информация о ДТП с комментарием женщины, которая стала свидетельницей аварии, была опубликована в Telegram-канале mark2_che.