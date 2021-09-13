Серьезное ДТП произошло в Тюменской области, пострадали 5 пассажиров

Авария произошла в минувшие выходные на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе трое ямальцев. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на сайт Megatyumen.ru.

По предварительной информации, водитель Lada Kalina с прицепом во время поворота не пропустил автомобиль Honda. В результате столкновения отечественную легковушку отбросило в кювет.

Пострадали пять человек: 45-летняя женщина-водитель Lada и ее 22-летний сын, а также управлявшая иномаркой 34-летняя женщина, ее 11-летняя дочь и 69-летняя мать. Девочка находилась на заднем сиденье автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности.