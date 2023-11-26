Эксклюзив 26 ноября 2023, 21:52 «Серьезно тряхануло». Глава Минздрава Камчатки рассказал, как помогал попавшим в турбулентность пассажирам Глава Минздрава Камчатки Гашков рассказал о помощи пассажирам рейса в Москву РИА «Новости»

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Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет попал в сильную турбулентность. Оказавшийся на борту глава Минздрава Камчатки Александр Гашков не только помог успокоить пассажиров, но и оказал первую помощь пострадавшей девушке. Подробности произошедшего министр рассказал «360».

«Где-то через шесть часов полета попали в воздушную яму, достаточно серьезно тряхануло. Потом стюардессы по громкой связи спросили, есть ли на борту медики. Отозвался, не думая», — рассказал чиновник.

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Пострадавшей оказалась девушка. Во время турбулентности она сильно ударилась и поранила голову. На ее одежде и голове была кровь.

«В первую очередь остановил кровотечение. Попросил стюардессу, чтобы дали укладку. Сначала дали простую укладку, а потом — медицинскую. У них было все необходимое, кровотечение остановили», — рассказал Гашков.

После этого министр продолжил общаться с пострадавшей, чтобы оценить ее общее состояние: ориентируемость, неврологическую симптоматику. Все было хорошо. Дальше он провел первичную хирургическую обработку и наложил антисептическую повязку.

Через некоторое время Гашкова попросили оказать помощь еще одной пассажирке. У молодой девушки началась паническая атака.

«Истинная паническая атака с холодным потом, побледнением. Посидел, поговорил с ней. Конкретизировали вопрос — чего именно боится. Поработали по этому поводу. Девчонка успокоилась. Минут через 40 я уже смотрю — она самостоятельно прогуливается по проходу», — рассказал министр.

Александр Гашков подчеркнул, что экипаж рейса, по его мнению, отработал отлично. Стюардессы вовремя дали оповещение, вызвали врача и всячески помогали пассажирам.

Ранее пассажиры рейса рассказали «360», что тряска началась внезапно. Люди спокойно ходили по салону, когда самолет провалился в воздушную яму. Стюардессы кричали, чтобы они легли на пол. В хвосте салона на фоне ЧП даже началась потасовка.