Происшествия 08 февраля 2023, 12:43 Серьезная драка подростков случилась в одной из школ Челябинска Полиция: один из участников драки у школы Челябинска пострадал

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Подростки устроили драку около одной из школ Челябинска. Одному из участников конфликта понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, все произошло рядом с образовательным учреждением в Курчатовском районе города.

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«… участниками которого (конфликта — прим. ред.), предположительно, стали подростки. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась одному из участников», — сказано в сообщении.

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Telegram-канал Shot написал, что конфликт возник на межнациональной почве. Его участники назначили «стрелку» около учебного заведения, но в какой-то момент зашли в школу. При этом Telegram-канал Baza заявил, что в драке использовались молоток и травматическое оружие.