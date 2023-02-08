08 февраля 2023, 12:43
Серьезная драка подростков случилась в одной из школ Челябинска
Полиция: один из участников драки у школы Челябинска пострадал
Подростки устроили драку около одной из школ Челябинска. Одному из участников конфликта понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Челябинской области.
По данным ведомства, все произошло рядом с образовательным учреждением в Курчатовском районе города.
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«… участниками которого (конфликта — прим. ред.), предположительно, стали подростки. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась одному из участников», — сказано в сообщении.Представители городской администрации заявили, что случай произошел в микрорайоне Парковый. Они уточнили, что все участники драки установлены, школы продолжают работу в обычном режиме. Полицейские работают на месте случившегося, они опрашивают свидетелей. Начальник ГУ МВД России по региону Михаил Скоков взял расследование дела под личный контроль.
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Telegram-канал Shot написал, что конфликт возник на межнациональной почве. Его участники назначили «стрелку» около учебного заведения, но в какой-то момент зашли в школу. При этом Telegram-канал Baza заявил, что в драке использовались молоток и травматическое оружие.
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