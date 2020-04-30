30 апреля 2020, 15:49
Серьезная авария случилась на перекрестке в Санкт-Петербурге
Машина на скорости въехала в автомобиль марки Hyndai. ДТП на перекрестке записали камеры наружного наблюдения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на группу «Вконтакте».
Авария случилась в Кировском районе Санкт-Петербурга. На видеозаписи заметно, что одна из машин продолжила ехать вперед еще около 30 метров после столкновения.
На место происшествия прибыли сотрудники реанимации, скорой помощи и ГИБДД. Пока нет данных о пострадавших.