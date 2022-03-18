Серьезная авария произошла на улице Горноспасательной в Новокузнецке

На улице Горноспасательной в Новокузнецке произошла авария. Об этом сообщил портал Vse42.ru, ссылаясь на ролик очевидца, размещенного в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что посреди дороги стоит автомобиль с многочисленными повреждениями, особенного пострадал капот машины. Очевидцы предполагают, что могло произойти лобовое столкновение, написали «Дни.ру».

В результате ДТП на дороге образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.