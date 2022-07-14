ДТП с участием легковых машин произошло накануне на трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. В результате случившегося погибла 27-летняя девушка, написал сайт TagilCity.ru.

По данным правоохранителей, водитель LADA пытался обогнать автомобиль, который ехал со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, однако не справился с управлением и въехал в движущийся по трассе Volvo, сообщил kp.ru.

Девушка погибла до приезда машины скорой помощи. Еще четырем участникам ДТП, в том числе семилетнему ребенку, потребовалась помощь медиков.