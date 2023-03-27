Происшествия 27 марта 2023, 09:47 «Серебряный кит» уходит под воду. Кадры с тонущим рестораном в Петербурге попали на видео Прокуратура показала видео с тонущим рестораном «Серебряный кит» в Петербурге

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Плавучий ресторан «Серебряный кит» в Санкт-Петербурге оказался частично затоплен. По факту случившегося началась проверка, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ресторан расположен неподалеку от парка имени Бабушкина. На кадрах с места ЧП видно, что «Серебряный кит» завалился на бок и частично оказался под водой.

Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры / Telegram Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры / Telegram Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры / Telegram Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры / Telegram

В прокуратуре пояснили, что сотрудники надзорного ведомства теперь проверяют исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Причины случившегося устанавливаются.

Ресторан высотой 17 метров построили в 2001 году, стоимость проекта составила почти 300 тысяч долларов, уточнил телеканал «78».

Осенью 2022 году «Серебряного кита» выставили на продажу. На борту развлекательного комплекса есть три палубы и трюм. Общая площадь объекта составляет 2800 квадратных метров.