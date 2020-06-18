18 июня 2020, 16:07
Сердобольность вора помогла избежать ограбления
В Подольске мужчина решил ограбить банк. Он взял с собой травматический пистолет и медицинскую маску. Однако вора остановила его собственная сердобольность. Об этом сообщил сайт myrussia.life.
43-летний мужчина прибыл в нужный ему банк и направил пистолет на первую сотрудницу, которую увидел. Он требовал отдать ему деньги. Ключей от кассы у женщины не оказалось. Вместо этого она предложил отдать вору свои деньги.
«Я вас прошу, у меня дочка маленькая. Я не кассир. Давайте я вам свое дам», — кричала сотрудница банка.
Эти слова остановили преступника. Он ушел из банка. На следующий день его задержали в собственной квартире. Свою вину мужчина признал.