Сердобольность вора помогла избежать ограбления

43-летний мужчина прибыл в нужный ему банк и направил пистолет на первую сотрудницу, которую увидел. Он требовал отдать ему деньги. Ключей от кассы у женщины не оказалось. Вместо этого она предложил отдать вору свои деньги.

«Я вас прошу, у меня дочка маленькая. Я не кассир. Давайте я вам свое дам», — кричала сотрудница банка.

Эти слова остановили преступника. Он ушел из банка. На следующий день его задержали в собственной квартире. Свою вину мужчина признал.