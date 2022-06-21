Сенатор перечислил последствия удара ВСУ по буровым скважинам «Черноморнефтегаза»

Удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», нанесенный украинскими вооруженными силами накануне, привел к экологическому ущербу для всего Черного моря и государств Причерноморья. Об этом заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

«Это ущерб не только России и Украине, которые наиболее близки к этому месту расположения вышек. Это ущерб экологический всему Черному морю и всем странам Причерноморья», — сказал он ТАСС.

Цеков призвал страны региона отреагировать на атаку украинских сил и отметил, что ранее они фактически уклонились от реакции на распространение украинских корабельных мин по морской акватории.

«Вы же видите, как они (страны региона — прим. ред.) слабо реагируют на те мины, которые установили в акватории якобы украинского Черноморского побережья. А их срывает и разносит по всему Черному морю», — заметил сенатор.

Он высказал мнение, что «Черноморнефтегаз» нужно включить в список предприятий, которым Украина нанесла ущерб. По его словам, позже надо будет подготовить соответствующие иски.

Цеков заявил, что все то время, пока Крым находился в составе Украине, полуостров для украинских властей являлся «территорией, которую необходимо было разрушать и грабить». Удар по платформам сенатор посчитал проявлением глупости.

Вооруженные силы Украины атаковали буровые платформы утром 20 июня. По данным властей Крыма, 94 человека эвакуированы, семеро числятся пропавшими без вести. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что, возможно, есть жертвы.