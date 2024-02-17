Происшествия 17 февраля 2024, 21:01 Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под удар дрона в ДНР Корреспондент «Звезды» Пионтковский получил ранение после удара дрона в ДНР РИА «Новости»

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Работающая в поселке Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики съемочная группа телеканала «Звезда» попала под удар украинского дрона-камикадзе. Об этом в комментарии РИА «Новости»сообщил раненый корреспондент Даниил Пионтковский.

Он пояснил, что у него только легкое осколочное ранение ноги, но коллега Максим Магро получил контузию. По словам журналиста, угрозы для жизни полученные травмы не представляют.

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В редакции телеканала «Звезда» сообщили, что съемочная группа находилась в поселке утром, когда украинские боевики нанесли удар из ракетных систем залпового огня HIMARS.

Снаряды практически уничтожили многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, под завалом остались ребенок и трое взрослых. Еще четыре человека получили серьезные ранения.

В июле прошлого года во время работы в Запорожской области погиб журналист РИА «Новости» Ростислав Журавлев.

Вместе с коллегой по редакции Константином Михальчевским, корреспондентом Романом Польшаковым и оператором Дмитрием Шиковым из МИЦ «Известия» он попал под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.

Ранения различной степени тяжести получили все четверо сотрудников СМИ. Журавлев умер во время перевозки в полевой госпиталь.