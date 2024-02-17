17 февраля 2024, 21:01
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под удар дрона в ДНР
Корреспондент «Звезды» Пионтковский получил ранение после удара дрона в ДНР
Работающая в поселке Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики съемочная группа телеканала «Звезда» попала под удар украинского дрона-камикадзе. Об этом в комментарии РИА «Новости»сообщил раненый корреспондент Даниил Пионтковский.
Он пояснил, что у него только легкое осколочное ранение ноги, но коллега Максим Магро получил контузию. По словам журналиста, угрозы для жизни полученные травмы не представляют.
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В редакции телеканала «Звезда» сообщили, что съемочная группа находилась в поселке утром, когда украинские боевики нанесли удар из ракетных систем залпового огня HIMARS.
Снаряды практически уничтожили многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, под завалом остались ребенок и трое взрослых. Еще четыре человека получили серьезные ранения.
В июле прошлого года во время работы в Запорожской области погиб журналист РИА «Новости» Ростислав Журавлев.
Вместе с коллегой по редакции Константином Михальчевским, корреспондентом Романом Польшаковым и оператором Дмитрием Шиковым из МИЦ «Известия» он попал под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.
Ранения различной степени тяжести получили все четверо сотрудников СМИ. Журавлев умер во время перевозки в полевой госпиталь.
ДНР
Журналистика
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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