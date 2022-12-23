23 декабря 2022, 16:35
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на окраине Донецка
RT сообщил, что журналисты не пострадали во время обстрела съемочной группы в ДНР
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецк, военкоры на пострадали. Об этом сообщил RT.
«Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка», — уточнили в компании.
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Журналист RT Arabic Максим аль-Тури и его коллеги не пострадали. Но машину представителям прессы пришлось бросить и покинуть опасную зону пешком. Они преодолели около пяти километров, и сейчас находятся в безопасности.
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По данным канала, при обстреле ранения получили несколько человек, которые находились рядом.
В середине октября корреспондент «Известий» Денис Кулага пострадал во время обстрела в ДНР. Съемочная группа попала под обстрел в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики.
Список главных российских военкоров составил «360». Журналисты готовят репортажи под обстрелами, каждый день рискуя жизнью.
ДНР
Журналистика
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