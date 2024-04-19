Происшествия 19 апреля 2024, 08:54 Съемочная группа «Известий» подверглась нападению на западе Москвы СК возбудил дело после нападения на съемочную группу «Известий» в Москве РИА «Новости»

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В Москве следователи возбудили уголовное дело после нападения на съемочную группу «Известий». Журналистам повредили технику, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 18 апреля этого года съемочная группа «Известий» выполняла редакционное задание в доме на улице Мосфильмовской.

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Житель этого дома на лестничной клетке набросился на журналистов и сломал видеокамеру. Против мужчины возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Следователи приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения и допросу свидетелей. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Журналисты «Известий» уточнили, что работали в доме предполагаемой любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба Вероники Ермиловой. Охранники здания пропустили группу, но из квартиры Ермиловой вышел разъяренный мужчина, который стал выхватывать оборудование и ломать его.

Ранее группа российских журналистов попала под обстрел в ЛНР. В результате атаки со стороны украинских боевиков ранения получил оператор ВГТРК.