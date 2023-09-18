Происшествия 18 сентября 2023, 18:45 Семнадцатилетняя россиянка умерла в самолете по пути в Турцию Shot: 17-летняя россиянка умерла на борту самолета по пути в Анталью Freepik

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Несовершеннолетняя девушка умерла на борту самолета, который направлялся в Турцию из Казани. Как сообщил Telegram-канал Shot, погибшая почувствовала себя плохо и вскоре потеряла сознание. Оказавшиеся на борту медики пытались реанимировать ее, но безуспешно.

По данным канала, погибшая летела на отдых в Анталью вместе с матерью и бабушкой. Рейс выполняла турецкая авиакомпания AnadoluJet. Почти сразу после вылета девушка почувствовала недомогание, стала задыхаться, а затем упала в обморок. Ей пытались помочь два врача — они сделали ей массаж сердца и искусственное дыхание, но это не помогло. Поэтому экипаж самолета принял решение посадить самолет в аэропорту Уральска в Казахстане.

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Однако, по сообщениям пассажиров рейса, скорая помощь ехала не менее 40 минут. В итоге девушка умерла. Точная причина смерти пока неизвестна.