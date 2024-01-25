Происшествия 25 января 2024, 23:55 Семнадцатилетний хоккеист умер на тренировке в Воронежской области Умер 17-летний хоккеист клуба «Бобров» на льду в Воронежской области Freepik

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В Воронежской области умер хоккеист клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Бобров», ему было 17 лет. Как сообщил собеседник РИА «Новости» спортсмен скончался во время тренировки на льду.

«Ничего не предвещало беды, не было никаких столкновений. Он просто упал на лед», — рассказал источник.

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Ранее уголовное дело возбудили в Свердловской области после смерти 38-летнего хоккеиста-любителя Дмитрия Горбунова. Сердце спортсмена остановилось в ходе плановой операции по удалению металлической пластины из ключицы.

Перед процедурой хоккеист сдал все необходимые анализы. После случившегося медики ввели его в искусственную кому, но через четыре дня пациент скончался. Как сообщили в свидетельстве о смерти, мужчина умер от сепсиса из-за бактерии клебсиеллы и гипоксического поражения головного мозга.