Происшествия 22 марта 2024, 23:20 Семнадцать воздушных целей сбили на подлете к Белгороду Гладков: силы ПВО сбили 17 воздушных целей сбили на подлете к Белгороду РИА «Новости»

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Над Белгородом и Белгородским районом средствами ПВО сбили 17 воздушных целей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, уничтожение снарядов произошло на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Глава региона рассказал о повреждениях в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки ВСУ.

Пострадали четыре многоквартирных дома в 22 квартирах, повреждено остекление. Аналогичная ситуация возникла с образовательным учреждением — там помимо окон повреждена кровля здания. Осколками посекло восемь автомобилей. В поселке Дубовое также пострадали несколько домов.

На место прибыли оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее под обстрел со стороны ВСУ попал Борисовский район Белгородской области. В селе Никитское дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи.