Съемки нового «Индианы Джонса» могут отменить из-за норовируса

Съемки новой части «Индианы Джонса» могут отменить из-за вспышки норовируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В студии Pinewood Studios в Ивере в Англии в больницу попали 50 человек. Основной симптом вируса — рвота.

Вспышка вируса также помешала съемкам фильма «Человек-муравей» на площадке Бакс.

Актер Харрисон Форд, который играет главную роль в фильме «Индиана Джонс», норовирусом не заразился. Не так давно он пережил операцию на плече из-за травмы на репетиции. Форд не мог работать около трех месяцев.