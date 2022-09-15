Семью с двумя детьми вытащили из огня на Урале | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 20:08 Поделиться Telegram

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Viber Семью с двумя детьми вытащили из огня на Урале

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В Челябинске пожарные спасли из горящего дома троих взрослых и двух детей. Об этом сообщил сайт kursdela.biz.

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Пожар начался в заброшенной квартире площадью 20 квадратных метров, расположенной на первом этаже. Загорелись остатки мебели и мусор. К приезду спасателей со второго этажа была эвакуирована семья из пяти человек. Никто не пострадал.

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