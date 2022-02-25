Семью с двумя детьми спасли из пожара в Кировской области

В городе Яранск Кировской области на улице Садовой произошел пожар в жилом доме в ночное время суток. В здании находилась семья с двумя детьми, которая в это время спала, написал «Первоисточник».

Двое полицейский, увидев огонь, быстро эвакуировали жильцов и вызвали на место происшествия спасателей МЧС, сообщило ИА Nation News.

В кратчайшие сроки пожар удалось ликвидировать. Двух полицейских, проявивших мужество в опасной ситуации, хотят поощрить.