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    05 февраля 2021, 13:08

    Семью погибшего мальчика проверит свердловская прокуратура

    Артур Блянихов

    В Нижнем Тагиле (Свердловская область) восьмилетний мальчик погиб в результате пожара. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    По данным издания, пожар произошел в одной из квартир на улице Циолковского. Сотрудники МЧС нашли внутри ребенка, который был без сознания. Он умер в машине скорой по пути в больницу. По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за замкнувшей электропроводки. Правоохранители намерены проверить семью погибшего.