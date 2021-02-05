Семью погибшего мальчика проверит свердловская прокуратура

По данным издания, пожар произошел в одной из квартир на улице Циолковского. Сотрудники МЧС нашли внутри ребенка, который был без сознания. Он умер в машине скорой по пути в больницу. По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за замкнувшей электропроводки. Правоохранители намерены проверить семью погибшего.