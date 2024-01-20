Происшествия 20 января 2024, 19:56 Семью обнаружили мертвой в частном доме в Ростовской области СК: четыре человека насмерть отравились угарным газом в Ростовской области РИА «Новости»

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Семья из четырех человек погибла в частном доме в Ростовской области из-за отравления угарном газом. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного управления СК России по региону.

По информации ведомства, ЧП произошло в Аксайском районе. Тела четырех человек обнаружили в доме с признаками отравления окисью углерода. Среди погибших — 66-летний хозяин дома, его 65-летняя жена, а также сыновья 38 и 39 лет.

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Еще одну женщину с признаками отравления отвезли в больницу, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

По предварительным данным, причиной ЧП стал работающий бензиновый генератор, который находился в подвале дома. Следком начал проверку.

В начале января четыре человека насмерть отравились угарным газом в Московской области. Региональная прокуратура заявила о проверке по факту гибели людей.