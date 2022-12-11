Происшествия 11 декабря 2022, 16:01 Семью нашли мертвой в квартире Подольска СК возбудило дело по факту гибели трех человек в Подольске

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Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек в однокомнатной квартире в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Правоохранительные органы получили сообщение об обнаружении трех тел без признаков насильственной смерти — супругов и их 18-летнего сына.

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Следователи завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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По предварительной информации, члены семьи погибли из-за отравления угарным газом.

На место выехали криминалисты и следователи областного Следкома. Сотрудники «Мособлгаза» проведут тщательный осмотр газового оборудования в квартире. После окончания осмотра СК назначит экспертизы и установит причину смерти семьи.

Ранее сообщалось, что житель Калуги скончался после отравления угарным газом в своем доме. Представители диспетчерской службы пояснили, что причиной могло стать нарушение правил пользования бытовым газовым оборудованием.