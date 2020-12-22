22 декабря 2020, 08:33
Семью избили на детской площадке в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин, которые избили семью на детской площадке. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, конфликт произошел в минувшую субботу. «Дни.ру» рассказали, что члены семьи попытались защитить девочек от трех незнакомцев, которые к ним приставали, однако сами пострадали от рук мужчин. Нападавшие задержаны. Проводится проверка.