Происшествия 11 сентября 2023, 17:29 Семью из трех человек ранили в Челябинской области

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Группа вооруженных мужчин напала на семью из трех человек в городе Миасс Челябинской области. Об этом соообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По информации следствия, в результате случившегося пострадали жители города в возрасте 20, 28 и 73 лет. Инциденту мог предшествовать конфликт в одном из ночных клубов.

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Как рассказала родственница пострадавших, злоумышленники скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивают правоохранители.