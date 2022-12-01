Происшествия 01 декабря 2022, 06:49 Семью из трех человек нашли в сгоревшей пристройке в Барнауле СКР: три человека погибли при пожаре на улице Анатолия в Барнауле Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В центре Барнаула загорелась пристройка к административному зданию. Во время тушения пожарные нашли тела трех человек, в том числе ребенка. Следственное управление СКР по Алтайскому краю завело уголовное дело.

Пожар в двухэтажной кирпичной пристройке по улице Анатолия, 106а начался рано утром, спасателей вызвали в 04:25 (00:25 по московскому времени). Огонь потушили и нашли тела трех человек — супругов и их дочери 2008 года рождения.

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Возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Свою проверку начала Центральная районная прокуратура Барнаула. На место выехали следователи и следователи-криминалисты, которые выяснят обстоятельства и причину пожара.

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Фотографии с места пожара опубликовала городская администрация Барнаула. Кроме спасателей и правоохранителей, на место приехал мэр Вячеслав Франк и глава Центрального района Максим Сабына. По информации ТАСС, пожар произошел в пристройке к Дому архитектора — деревянному административному зданию начала XX века.