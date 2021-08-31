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    31 августа 2021, 18:36

    Семью из Новосибирска заподозрили в убийстве соседки бейсбольной битой

    Дарья Морозова

    Жительницу Новосибирска и двух ее сыновей подозревают в убийстве соседки бейсбольной битой. Об этом сообщил НГС со ссылкой на источник.

    По данным телеканала «Царьград», труп убитой был обнаружен в квартире подозреваемых. Судмедэксперт заключил, что она умерла насильственной смертью.

    «Женщине было нанесено несколько ударов тупым предметом по голове и шее, от полученных травм она скончалась», — уточнил источник.

    Правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Задержаны хозяйка квартиры и двое ее сыновей. Все трое свою вину отрицают.