Семью из Новосибирска заподозрили в убийстве соседки бейсбольной битой

Жительницу Новосибирска и двух ее сыновей подозревают в убийстве соседки бейсбольной битой. Об этом сообщил НГС со ссылкой на источник.

По данным телеканала «Царьград», труп убитой был обнаружен в квартире подозреваемых. Судмедэксперт заключил, что она умерла насильственной смертью.

«Женщине было нанесено несколько ударов тупым предметом по голове и шее, от полученных травм она скончалась», — уточнил источник.

Правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Задержаны хозяйка квартиры и двое ее сыновей. Все трое свою вину отрицают.