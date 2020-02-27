Семью из Липецка, где мужчина зарезал дочь и ранил жену, считали почти идеальной

Конфликт, да еще и с трагичным исходом стал полной неожиданностью для всех. Семья казалась всем близкой к идеалу, мужчина не состоял на учете в психдиспансере.

Есть версия, что все произошло из-за того, что он был недоволен поздними возвращения супруги с работы, ее большой загруженностью.

У самой пострадавшей показания получить пока невозможно — она госпитализирована в тяжелом состоянии вместе с 11-летней дочерью.