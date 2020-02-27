27 февраля 2020, 17:11
Семью из Липецка, где мужчина зарезал дочь и ранил жену, считали почти идеальной
Мужчина из Липецка убил дочь, ранил жену и вторую дочь, а после покончил с собой. Пострадавшие сейчас в тяжелом состоянии. Знакомые считали их семью вполне благополучной. Об этом сообщил Life.ru.
Конфликт, да еще и с трагичным исходом стал полной неожиданностью для всех. Семья казалась всем близкой к идеалу, мужчина не состоял на учете в психдиспансере.
Есть версия, что все произошло из-за того, что он был недоволен поздними возвращения супруги с работы, ее большой загруженностью.
У самой пострадавшей показания получить пока невозможно — она госпитализирована в тяжелом состоянии вместе с 11-летней дочерью.