Семьям жертв ДТП в Хабаровском крае выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшие получат компенсации 200 или 400 тысяч в зависимости от тяжести травм.

О выплате компенсаций заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, сообщило РИА «Новости». По последним данным, жертвами аварии стали три человека.

По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Авария произошла на 361-м километре трассы Хабаровск — Ванино в Нанайском районе. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем, вылетел на встречную полосу и оказался в кювете. Там автобус перевернулся на левый бок. В результате погибли три человека, травмы получили около 15 человек.

Расследование уголовного дела продолжается. Проверку по факту случившегося также ведет региональная прокуратура.