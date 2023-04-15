Происшествия 15 апреля 2023, 18:30 «Семьям придется начинать жизнь с нуля». Огонь уничтожил многоквартирный дом в Лабытнанги МЧС показало видео тушения крупного пожара в жилом доме в Лабытнанги

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Крупный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в городе Лабытнанги в ЯНАО. Огонь охватил 480 квадратных метров, сообщили в МЧС России. В Telegram-канале ведомства появились фото и видео с места происшествия.

На опубликованных снимках видно, что здание сильно пострадало от огня. В районе места происшествия наблюдалось сильное задымление.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Для борьбы с огнем направили 28 специалистов и семь единиц техники. Пожару присвоили второй ранг сложности. По информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

По данным главы города Марины Тресковой, в сгоревшем 16-квартирном доме проживали 32 человека. На своей странице во «ВКонтакте» она уточнила, что при необходимости для временного размещения людям планируют предоставить места в гостинице «Семь лиственниц».

«Перед всеми службами, учреждениями поставлю задачу — в сжатые сроки выдать необходимые справки для получения материальной помощи», — добавила Трескова.

Позже она отметила, что в управлении социальной защиты населения открыли пункт приема вещей для пострадавших при пожаре.

«Огонь безжалостен, всем семьям придется начинать жизнь с нуля», — заключила глава города.