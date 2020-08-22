Семьям погибших выплатят по миллиону рублей после взрыва газа в Ярославле

Три человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей, сообщил мэр города Владимир Волков.

«Семьи погибших, это согласовано с областью, получат по миллиону рублей», — привел слова главы Ярославля ТАСС.

Ранее в областном правительстве сообщили, что во время взрыва пострадали три человека. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Вечером 21 августа в доме №5, корпус 2, на улице Батова прогремел взрыв. Произошло обрушение части конструкций с третьего по пятый этаж. После взрыва газа начался пожар, который смогли потушить пожарные. Спасатели вывели на улицу 60 жильцов.

В результате ЧП погибли две женщины и восьмилетний мальчик, три человека получили различные травмы. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Сейчас спасатели готовятся начать укреплять конструкции дома и приступить к разбору завалов.