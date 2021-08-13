Семьям погибших в результате взрыва автобуса в Воронеже выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших в результате взрыва автобуса в Воронеже выплатят по миллиону рублей, тяжелораненым пострадавшим — по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что суммы компенсаций другим пострадавшим определят позднее. По словам Гусева, он намерен изучить историю каждой семьи и примет решения, нужна ли еще какая-то поддержка, исходя из их материального положения.

Губернатор также поблагодарил местных предпринимателей, которые не остались равнодушны и обратились к нему, заявив, что готовы помочь семьям погибших и пострадавших.

Пассажирский автобус взорвался в Воронеже накануне вечером. Это произошло на остановке у перекрестка Плехановской и Кольцовской улиц. Пострадали 19 человек, две женщины впоследствии скончались в больнице.

Национальный антитеррористический комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и ведет поиск причастных к взрыву. Специалисты ФСБ и СК изучают материалы, собранные на месте происшествия.

В депздраве региона ранее сообщили, что врачи пока не нашли у пострадавших повреждений от инородных объектов.