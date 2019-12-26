Семья вахтовика предположила, что он попал в рабство

Жена вахтовика Светлана Теплоухова предоставила копию письма, которое семья отправила на телепрограмму «Мужское/Женское».

В нем родственники обратились за помощью в поисках Теплоухова. Мужчину потеряли в начале декабря. Вахтовик хотел улететь домой, но не попал на свой рейс из Нового Уренгоя.

У него есть особая примета — тонкий шрам возле носа на правой стороне лица.

По словам семьи, правоохранительные органы не предпринимают никаких попыток найти пропавшего.

«Заявление было принято, но увы, сотрудники бездействуют, по необъяснимым нам причинам […] Полиция на наши вопросы не отвечает, никак не контактирует, даже мешает. Как будто, они не заинтересованы в его поиске. Мы написали обращение в прокуратуру Нового Уренгоя, а также в Москву, но все безрезультатно», — уточняется в обращении.

Пресс-служба УМВД по ЯНАО заявила, что материалы дела передали в Следственный комитет.

«Сотрудники полиции, МЧС и другие службы занимаются поисками данного гражданина», — пояснила пресс-служба.

Окружное следствие подчеркнуло, что в настоящий момент проходит доследственная проверка.

«Мы занимаемся этим делом. Разыскиваем его», — заметил СК.