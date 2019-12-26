    26 декабря 2019, 10:50

    Семья вахтовика предположила, что он попал в рабство

    Ольга Ситникова

    На Ямале пропал вахтовик Сергей Теплоухов. Его родственники предположили, что мужчина попал в рабство и попросили помощи у «Первого канала». Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Жена вахтовика Светлана Теплоухова предоставила копию письма, которое семья отправила на телепрограмму «Мужское/Женское».

    В нем родственники обратились за помощью в поисках Теплоухова. Мужчину потеряли в начале декабря. Вахтовик хотел улететь домой, но не попал на свой рейс из Нового Уренгоя.

    У него есть особая примета — тонкий шрам возле носа на правой стороне лица.

    По словам семьи, правоохранительные органы не предпринимают никаких попыток найти пропавшего.

    «Заявление было принято, но увы, сотрудники бездействуют, по необъяснимым нам причинам […] Полиция на наши вопросы не отвечает, никак не контактирует, даже мешает. Как будто, они не заинтересованы в его поиске. Мы написали обращение в прокуратуру Нового Уренгоя, а также в Москву, но все безрезультатно», — уточняется в обращении.

    Пресс-служба УМВД по ЯНАО заявила, что материалы дела передали в Следственный комитет.

    «Сотрудники полиции, МЧС и другие службы занимаются поисками данного гражданина», — пояснила пресс-служба.

    Окружное следствие подчеркнуло, что в настоящий момент проходит доследственная проверка.

    «Мы занимаемся этим делом. Разыскиваем его», — заметил СК.