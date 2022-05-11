Семья в Москве попала в больницу из-за покупного холодца

Семья в Москве попала в больницу с отравлением. Предположительно, причиной стал холодец, купленный в магазине. Среди пострадавших — две женщины 34 и 62 лет, а также 39-летний мужчина.

О госпитализации семьи сообщил источник РЕН ТВ. По его данным, холодец, который, предположительно, стал причиной отравления, они купили в магазине на улице Кольская. Накануне родственники употребили его в пищу, а сегодня их состояние резко ухудшилось, написала «Газета.ru».

Врачи диагностировали у пострадавших отравление метгемоглобин-образователями. В подобных случай кровь начинает плохо насыщаться кислородом, может даже развиваться гипоксия. При отравлении такими веществами у человека возникают рвота и сильная слабость. Холодец, который ела семья, отправили на экспертизу в лабораторию.