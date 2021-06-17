Семья утонула в Салехарде

Брат и сестра из Салехарда утонули в местной реке. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на Следственный комитет РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Происшествие произошло в районе городской набережной. Девушка 2001 года рождения упала и начала тонуть. Ее брат 2000 года рождения нырнул в воду и попытался спасти сестру. В итоге парень и девушка утонули.

Следственный комитет не сообщил другие подробности случившегося. На данный момент проводится доследственная проверка. После осмотра места происшествия представители ведомства занимаются поиском свидетелей.