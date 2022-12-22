Происшествия 22 декабря 2022, 22:08 Семья цыган погибла в ДТП под Нижним Тагилом

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Серьезное ДТП произошло под Нижним Тагилом неподалеку от «Титановой долины». В результате столкновения погибла семья цыган. Об этом сообщил портал Е1.RU.

Авария случилась 20 декабря. Семейство направлялось в Нижний Тагил для того, чтобы отдать друзьям и родственникам приглашение на свадьбу, которая должна была состояться 22 декабря.

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По дороге ехали три автомобиля. В замыкающей машине находились три родственницы и муж одной из них. Одна девушка была беременна.

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В какой-то момент в автомобиль въехала «Газель», которая попыталась пойти на обгон. В результате все три пассажирки погибли.

Мужчина, который также был в машине, остался жив, однако получил травмы, написал портал tagilcity.ru.