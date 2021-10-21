«Семья своеобразная». Жительница поселка Белые Берега рассказала о напавшем на участкового

Жительница поселка под Брянском Белые Берега рассказала о семье мужчины, предположительно напавшего на участкового. Своими наблюдениями она поделилась с «360».

Женщина описала предполагаемого убийцу как человека нестабильного, с психическими отклонениями. По ее словам, сын подозреваемого несколько раз пытался покончить с собой. Самого же напавшего «знает весь поселок». Он занимался развозкой на своем транспорте, подбрасывал односельчан на кладбище и до Москвы. Его семью жительница Белых Берегов описала как «своеобразную».

Женщина подтвердила, что домочадцы подозреваемого продавали самогон, так что привлечь его жену могли вполне на законных основаниях. Алкоголь был не единственным их товаром, также в семье торговали на рынке крупами.

Сейчас подозреваемого жителя поселка объявили в розыск. 21 октября он выстрелил в участкового полицейского и скрылся. Мотивом его преступления могла стать месть за жену, так как раньше ее привлекали к административной ответственности за торговлю самогоном. Супруга же заявила, что у мужчины в последнее время были проблемы с психикой, из-за чего они разошлись. А сам он предупреждал, что собирается убить участкового.