Семья с тремя детьми сгорела в доме на Урале

Огонь вспыхнул в квартире жилого дома в городе Тавде. Жертвами пожара стали пять человек, в числе которых трое детей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

Пожар вспыхнул поздним вечером 3 октября в квартире, расположенной на втором этаже жилого дома по улице Энгельса в городе Тавде. Жертвами происшествия стали двое взрослых и трое малолетних детей, 2015, 2016 и 2019 годов рождения.

Видео: Пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному сообщению Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области.

На месте происшествия работает усиленная следственная группа. В нее входят сотрудники межрайонного отдела СК, следователь отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики регионального Следственного комитета. Также на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Работа проводится совместно с отделом криминалистического сопровождения следствия ГУ криминалистики СКР.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначается комплекс необходимых экспертиз, которые позволят установить точную причину смерти людей, а также очаг и причины пожара.

По предварительной версии, пожар мог вспыхнуть в результате неосторожного обращения с огнем.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного комитета России по Свердловской области.

В конце сентября в Тюмени во время пожара в частном доме погиб ребенок. Трагедия произошла в среду, 30 сентября, около пяти часов в садово-некоммерческом товариществе «Малинка». Загорелся частный двухэтажный жилой дом. Ориентировочно через 20 минут после начала пожара поступил звонок в диспетчерскую скорой. Экстренно прибывшие на вызов медики обнаружили тело погибшего ребенка. Еще трое в возрасте 3, 8 и 11 лет, получившие различные травмы и ожоги, были помещены в областную клиническую больницу № 1.