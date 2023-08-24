Происшествия 24 августа 2023, 07:16 Семья с трехлетним ребенком сгорела в Амурской области Пожар в Бурейском округе Приамурья унес жизни семьи из 3 человек

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В селе Николаевка Бурейского округа загорелся частный дом. При пожаре погибла семья из трех человек, в том числе ребенок. Прокуратура Амурской области сообщила, что начала проверку, и показала снимки с места событий.

Пожар в селе Николаевка случился поздно вечером 23 августа. Загорелся деревянный частный дом. Огонь потушили и обнаружили трех погибших — мужчину, женщину и ребенка 2020 года рождения.

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«Прокурор района поставил на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе ход и результаты процессуальной проверки», — объявила пресс-служба.

Крупный пожар случился вечером 22 августа в Истринском городском округе. Загорелся один из павильонов строительного рынка, огонь перекинулся на 675 квадратных метров. По предварительной версии, при производстве сварочных работ нарушили правила безопасности.