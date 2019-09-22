Семья с ребенком сгорела в садовом доме в Удмуртии

Огонь вспыхнул в одноэтажном доме в одном из садовых товариществ в Завьяловском районе Удмуртии. В пожаре погибла семья из трех человек, в том числе ребенок.

«В садовом товариществе сгорели одноэтажные дом и гараж. В ходе тушения пожара найдены тела трех погибших — мужчины, женщины и ребенка», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы МЧС РФ. Дело о гибели прокурора Лесосибирска и его семьи передали в Москву Подробнее По словам источника, погибшие приехали в Завьяловский район из Ижевска. Точная причина возгорания пока не называется. На месте происшествия сейчас работают эксперты, которые собирают всю необходимую информацию — она поможет воссоздать картину ЧП. Тела погибших обнаружили пожарные во время тушения огня.