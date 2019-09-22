  • Семья с ребенком сгорела в садовом доме в Удмуртии

    22 сентября 2019, 07:53

    Андрей Иванов

    Огонь вспыхнул в одноэтажном доме в одном из садовых товариществ в Завьяловском районе Удмуртии. В пожаре погибла семья из трех человек, в том числе ребенок.
    Семья с ребенком сгорела в садовом доме в Удмуртии

    «В садовом товариществе сгорели одноэтажные дом и гараж. В ходе тушения пожара найдены тела трех погибших — мужчины, женщины и ребенка», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы МЧС РФ.

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    По словам источника, погибшие приехали в Завьяловский район из Ижевска.

    Точная причина возгорания пока не называется.

    На месте происшествия сейчас работают эксперты, которые собирают всю необходимую информацию — она поможет воссоздать картину ЧП.

    Тела погибших обнаружили пожарные во время тушения огня.