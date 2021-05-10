Семья с ребенком сгорела в деревянном доме в Архангельске

Двухлетний ребенок, женщина и мужчина стали жертвами пожара в деревянном многоквартирном доме в Архангельске. Обстоятельства гибели семьи выясняют сотрудники регионального СУ СК РФ.

Возгорание произошло вечером 9 мая в одной из квартире дома на улице Центральной. После ликвидации огня на месте происшествия спасатели обнаружены тела 45-летнего мужчины, его 32-летней сожительницы и их двухлетнего ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи осмотрели место происшествия. Продолжается опрос очевидцев пожара, соседей погибших. В рамках расследования назначены судебно-медицинская, химическая и пожарно-техническая экспертизы.

В СК полагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.