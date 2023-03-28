Происшествия 28 марта 2023, 23:27 Семья с ребенком пострадала во время пожара в Кузнецке

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Пожар произошел в Пензенской области. В Кузнецке на улице Победы загорелась двухкомнатная квартира на пятом этаже, сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Возгорание зафиксировали 28 марта, в 00:54. Спасатели вывели из дома семью — 24-летнюю женщину, 23-летнего мужчину и младенца. Они остались живы, однако получили травмы.

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Также из здания эвакуировали девять человек. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.